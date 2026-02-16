$!Hallan a dos hombres sin vida a un costado en ‘La Costera’, en Navolato

NAVOLATO. _ Dos hombres fueron localizados sin vida con heridas producidas por proyectil de arma de fuego la mañana de este lunes, a un costado de la autopista Benito Juárez, conocida como “La Costera”, en el municipio de Navolato. El hallazgo ocurrió a la altura del kilómetro 8.5, entre el poblado de San Manuel y la comunidad de Balbuena, en la sindicatura de San Pedro, junto a un arroyo pluvial y a escasos metros de los carriles de circulación de oriente a poniente.

De acuerdo con el reporte preliminar al 911, se alertó sobre una persona tirada boca abajo a la orilla de la rúa. Al inspeccionar la zona, las autoridades ubicaron a una segunda víctima metros adelante, sobre una brecha. El primer cuerpo corresponde a un hombre de entre 45 y 50 años, de complexión robusta y tez morena; vestía playera gris, pantalón de mezclilla azul y huaraches de vaqueta.