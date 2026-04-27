$!Hallan a dos hombres sin vida en camino de terracería en Aguaruto, Culiacán

CULIACÁN. _ Los cuerpos de dos hombres que presentan heridas producidas por proyectiles de arma de fuego fueron localizados la mañana de este lunes a un costado de un puente en la sindicatura de Aguaruto. El hallazgo ocurrió sobre un camino de terracería que comunica la carretera al ejido San Manuel con la autopista Benito Juárez.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio minutos antes de las 07:00 horas tras recibir reportes sobre dos personas tiradas en la zona. Al llegar, los agentes confirmaron que ambos hombres ya no contaban con signos vitales.