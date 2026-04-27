$!Hallan a dos hombres sin vida en camino de terracería en Aguaruto, Culiacán

CULIACÁN. _ Los cuerpos de dos hombres que presentan heridas producidas por proyectiles de arma de fuego fueron localizados la mañana de este lunes a un costado de un puente en la sindicatura de Aguaruto. El hallazgo ocurrió sobre un camino de terracería que comunica la carretera al ejido San Manuel con la autopista Benito Juárez.
Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio minutos antes de las 07:00 horas tras recibir reportes sobre dos personas tiradas en la zona. Al llegar, los agentes confirmaron que ambos hombres ya no contaban con signos vitales.
Las víctimas, cuya identidad aún no ha sido establecida, tenían el rostro cubierto con cinta y con sus propias prendas de vestir. Uno de los fallecidos vestía pantalón de mezclilla azul y playera negra, mientras que el otro portaba pantalón de mezclilla y camisa de color claro; ambos se encontraban descalzos al momento de ser encontrados junto a un canal de riego.
Aunque las autoridades informaron de manera preliminar sobre los impactos de bala, no se confirmó la presencia de casquillos en el lugar del hallazgo. Personal pericial acordonó el área para iniciar las investigaciones correspondientes.
Este hecho se suma a la reciente privación ilegal de la libertad de una persona reportada el domingo en la misma sindicatura. Con este caso, se han registrado al menos cuatro hechos similares en menos de una semana en la zona de Aguaruto.