$!Hallan a dos hombres sin vida en la colonia El Ranchito, al sur de Culiacán

CULIACÁN. _ Dos hombres fueron encontrados sin vida durante la madrugada de este jueves en las inmediaciones de una vivienda ubicada en la colonia El Ranchito, al sur de la ciudad.

De acuerdo con los primeros reportes, personas armadas habrían llegado al sitio y disparado en repetidas ocasiones contra las víctimas, quienes quedaron tendidas en el lugar. Hasta el momento, ambos permanecen en calidad de no identificados.