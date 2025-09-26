$!Hallan a dos hombres sin vida en la colonia El Ranchito, al sur de Culiacán

CULIACÁN. _ Dos hombres fueron encontrados sin vida durante la madrugada de este jueves en las inmediaciones de una vivienda ubicada en la colonia El Ranchito, al sur de la ciudad.
De acuerdo con los primeros reportes, personas armadas habrían llegado al sitio y disparado en repetidas ocasiones contra las víctimas, quienes quedaron tendidas en el lugar. Hasta el momento, ambos permanecen en calidad de no identificados.
Elementos del Ejército Mexicano acudieron al lugar para resguardar la zona y preservar la escena, en tanto personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes.
Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo), donde permanecerán bajo resguardo hasta que sus familiares acudan a identificarlos de manera oficial.
Con este hecho, suman tres homicidios registrados en distintos puntos de la ciudad en un lapso de menos de dos horas.