$!Hallan a dos personas asesinadas dentro de un edificio abandonado en el sector Bonanza, en Culiacán

Dos hombres asesinados a balazos fueron encontrados al interior de un edificio abandonado, durante la mañana de este sábado 30 de mayo en las inmediaciones del sector Bonanza, en Culiacán.
Uno de los occisos quedó tendido dentro de una habitación, y el otro fue encontrado por el pasillo, ambos con apreciables heridas por impactos de bala.
Hasta el momento los fallecidos no han sido identificados, además, las autoridades informaron que presentan cierto estado de descomposición.
El hallazgo ocurrió en una edificación abandonada, ubicada sobre el bulevar Rotarismo, a un costado de una plaza comercial y enfrente de un coto residencial.
Fue aproximadamente a las 11:50 horas que se reportó al número de emergencias 911 la localización de ambos cadáveres, y tanto elementos del Ejército Mexicano como de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana acudieron y confirmaron el saldo.
Posterior a eso fue acordonado el edificio y custodiado por autoridades, para que minutos después, agentes de Fiscalía General del Estado y el Servicio Médico Forense arribara a desplegar las diligencias recoger indicios y levantar ambos cuerpos.