$!Hallan a dos personas asesinadas dentro de un edificio abandonado en el sector Bonanza, en Culiacán

Dos hombres asesinados a balazos fueron encontrados al interior de un edificio abandonado, durante la mañana de este sábado 30 de mayo en las inmediaciones del sector Bonanza, en Culiacán.

Uno de los occisos quedó tendido dentro de una habitación, y el otro fue encontrado por el pasillo, ambos con apreciables heridas por impactos de bala.

Hasta el momento los fallecidos no han sido identificados, además, las autoridades informaron que presentan cierto estado de descomposición.