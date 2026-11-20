CULIACÁN._ Dos personas fueron localizadas sin vida la mañana de este viernes 20 de noviembre a un costado del puente de la Avenida Giovanni Zamudio, en las inmediaciones del Libramiento La Costerita, al sur de Culiacán. El hallazgo se reportó alrededor de las 05:40 horas, luego de que vecinos del sector alertaran a las autoridades sobre detonaciones de arma de fuego.

Elementos de las corporaciones de seguridad se movilizaron al lugar y, durante la inspección, encontraron los cuerpos a un costado del puente, a la altura del kilómetro 7, cerca de la vialidad que conectará con el Bulevar Benjamín Hill. Uno de ellos estaba envuelto en plástico transparente. Tras el reporte, el área fue acordonada por los agentes para resguardar la escena, mientras se esperaba la llegada de personal de investigación de la Fiscalía General del Estado.