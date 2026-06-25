$!Hallan a hombre asesinado a balazos bajo puente de La Costerita, cerca del Aeropuerto de Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre fue localizado sin vida y con heridas producidas por proyectil de arma de fuego al mediodía de este jueves 25 de junio, debajo de un puente del libramiento Benito Juárez, conocido como La Costerita, en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Culiacán, en la zona posterior del inmueble. El reporte inicial ingresó a los cuerpos de emergencia como el hallazgo de una persona lesionada; sin embargo, al arribar al sitio, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales.

De acuerdo con las revisiones en el lugar, el cuerpo del joven, de entre 25 y 30 años de edad, se encontraba tendido boca abajo y presentaba múltiples impactos de bala en el cuerpo. Hasta el momento, el fallecido permanece en calidad de desconocido en las instalaciones periciales. Se trata de una persona de tez blanca, complexión y estatura media, con cabello ondulado; vestía un pantalón de mezclilla azul, playera negra y zapatos del mismo color.

Información recopilada de manera preliminar con las corporaciones policiales indica que los presuntos responsables del crimen huyeron de la escena a bordo de una camioneta de color blanco. Al sitio acudieron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional División Caminos y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal para resguardar el perímetro.

Debido a las diligencias de campo, la circulación vehicular fue interrumpida en el carril que conduce de oriente a poniente de La Costerita, mientras el personal de la Fiscalía General del Estado realizaba el procesamiento de la escena para el levantamiento de evidencias.