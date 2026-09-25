$!Hallan a hombre asesinado a balazos en el basurón municipal de Culiacán

Un hombre asesinado a balazos fue encontrado en el relleno sanitario de Culiacán durante la noche de este jueves, en la Colonia Bicentenario, al norte de la ciudad.

De acuerdo con los reportes obtenidos, fue cerca de las 22:30 horas que autoridades de seguridad confirmaron el hallazgo de la víctima sobre uno de los caminos de terracería en dicha área, antes de la zona de viviendas.