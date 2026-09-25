$!Hallan a hombre asesinado a balazos en el basurón municipal de Culiacán

Un hombre asesinado a balazos fue encontrado en el relleno sanitario de Culiacán durante la noche de este jueves, en la Colonia Bicentenario, al norte de la ciudad.
De acuerdo con los reportes obtenidos, fue cerca de las 22:30 horas que autoridades de seguridad confirmaron el hallazgo de la víctima sobre uno de los caminos de terracería en dicha área, antes de la zona de viviendas.
Hasta el momento el hombre permanece sin identificar; estaba tendido bocarriba con heridas de bala en el cuerpo, tenía el rostro cubierto con un pantalón azul y las manos esposadas hacia la espalda.
Traía puesto un short café y playera gris; era de complexión regular y tez morena.
Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional acudió como primer respondiente a la escena y procedió a los protocolos de seguridad para que Fiscalía General del Estado se encargara de las diligencias correspondientes.