$!Hallan a hombre asesinado a balazos en el Corredor de Abastos de Mazatlán

El reporte del hecho se emitió a las 18:45 horas sobre la Calle Oñates, entre la lateral del Paso Superior Norte y el Libramiento Luis Donaldo Colosio.

MAZATLÁN._ Un hombre fue encontrado asesinado con disparos de arma de fuego y tiro de gracia este jueves en el sector Corredor de Abastos, en Mazatlán.

Automovilistas que circulaban sobre dicha vialidad reportaron el hallazgo de un cuerpo tirado a media calle y el aviso movilizó a las autoridades de los tres órdenes de Gobierno.

El cadáver se encontraba bocarriba y vestía camisa y pantalón beige, zapatos negros y presentaba dos impactos de proyectil de arma de fuego, uno de ellos en la frente.

Elementos del Ejército, Marina y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana resguardaron la zona del hallazgo hasta la llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado.