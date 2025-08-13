$!Hallan a hombre asesinado a balazos en la colonia Ampliación 5 de febrero, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre fue localizado sin vida la tarde de este miércoles en un predio enmontado de la colonia Ampliación 5 de febrero, en Culiacán.
El hallazgo se registró alrededor de las 17:30 horas, cuando una vecina que caminaba junto a un arroyo observó el cuerpo entre la maleza y dio aviso a las autoridades.
De acuerdo con los primeros informes, la víctima, de entre 25 y 30 años, estaba en posición fetal y presentaba múltiples impactos de bala. Vecinos del sector señalaron que momentos antes escucharon detonaciones de arma de fuego, por lo que se presume que el homicidio ocurrió en el lugar.
El sitio, ubicado en una zona de difícil acceso, fue resguardado por elementos del Ejército Mexicano, mientras que peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias y el levantamiento del cuerpo, que permanece sin identificar.