$!Hallan a hombre asesinado a balazos en la colonia Ampliación 5 de febrero, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre fue localizado sin vida la tarde de este miércoles en un predio enmontado de la colonia Ampliación 5 de febrero, en Culiacán.

El hallazgo se registró alrededor de las 17:30 horas, cuando una vecina que caminaba junto a un arroyo observó el cuerpo entre la maleza y dio aviso a las autoridades.