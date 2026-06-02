$!Hallan a hombre asesinado a balazos en la colonia Bicentenario, cerca del Basurón de Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre de aproximadamente 25 a 30 años de edad fue encontrado asesinado a balazos en un terreno baldío de la colonia Ampliación Bicentenario, al norte de Culiacán.

La víctima, que no ha sido reconocida legalmente, viste una playera manga corta color negra, unas bermudas color negro y unos tenis de suela color blanca.