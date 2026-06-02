Seguridad
|
Imparable la violencia

Hallan a hombre asesinado a balazos en la colonia Bicentenario, cerca del Basurón de Culiacán

Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
02/06/2026 13:25
02/06/2026 13:25

CULIACÁN. _ Un hombre de aproximadamente 25 a 30 años de edad fue encontrado asesinado a balazos en un terreno baldío de la colonia Ampliación Bicentenario, al norte de Culiacán.

La víctima, que no ha sido reconocida legalmente, viste una playera manga corta color negra, unas bermudas color negro y unos tenis de suela color blanca.

$!Hallan a hombre asesinado a balazos en la colonia Bicentenario, cerca del Basurón de Culiacán

Fue encontrado recostado boca abajo, a espaldas de unas viviendas de lámina y madera, en las inmediaciones del basurón municipal de Culiacán.

La víctima presenta heridas producidas por disparos de arma de fuego, lo cual fue confirmado por autoridades en el lugar.

$!Hallan a hombre asesinado a balazos en la colonia Bicentenario, cerca del Basurón de Culiacán

Elementos del Ejército Mexicano arribaron como primeros respondientes y acordonaron el perímetro, para preservar indicios que serán recabados por la Fiscalía General del Estado, previo al traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.

#Violencia
#Culiacán
#Inseguridad
#Sinaloa
#Homicidios
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube