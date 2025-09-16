$!Hallan a hombre asesinado a balazos en Navolato

NAVOLATO. _ Un hombre fue encontrado sin vida, con impactos de bala, la tarde de este martes en un dren del poblado La Sinaloa, perteneciente al municipio de Navolato.

El hallazgo se reportó alrededor de las 15:30 horas al número de emergencias. Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y confirmaron que la víctima, hasta el momento no identificada, presentaba heridas de arma de fuego. La zona fue acordonada con cinta amarilla para preservar la escena del crimen.