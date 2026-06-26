$!Hallan a hombre asesinado a balazos en relleno sanitario de Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre de entre 30 y 35 años de edad fue localizado sin vida la tarde de este viernes en el acceso principal del relleno sanitario, ubicado en la colonia Lomas de Rodriguera, al norte de la capital sinaloense. La víctima, quien presentaba impactos de proyectil de arma de fuego, quedó tendida junto a una bicicleta de color rojo en la que presuntamente se transportaba.

El reporte a las autoridades se registró aproximadamente a las 12:30 horas por parte de trabajadores del depósito de desechos. Al lugar acudieron elementos del Ejército Mexicano, quienes confirmaron el deceso junto a la caseta de vigilancia del sector. De acuerdo con testimonios recopilados en la zona, la víctima se dedicaba a la recolección de materiales reciclables, aunque el personal del sitio no la reconoció como empleado directo del lugar. Al momento del hallazgo, vestía pantalón de mezclilla azul claro y camisa azul marino con rayas blancas.