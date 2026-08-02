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Violencia

Hallan a hombre asesinado a balazos en una propiedad de la colonia Santa Anita, en Villa Juárez, Navolato

El occiso fue encontrado semi acostado sobre lo que aparentemente es una cama, y tenía al menos un impacto de bala en la cabeza
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
02/08/2026 19:29
02/08/2026 19:29

Un hombre fue hallado asesinado a balazos al interior de una propiedad en la colonia Santa Anita, en la zona periférica de la sindicatura Villa Juárez, municipio de Navolato

La víctima permanece sin identificar, y fue únicamente reconocido como un varón de entre 30 y 35 años de edad, complexión regular y tez morena, que vestía una playera deportiva oscura con líneas grises fluorescentes.

El hallazgo fue en una propiedad ubicada por la calle Jazmín, confirmado cerca de las 17:30 horas de este 2 de agosto por vecinos , tras reportes de disparos.

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El occiso fue encontrado semi acostado sobre lo que aparentemente es una cama, y tenía al menos un impacto de bala en la cabeza.

El hecho fue atendido por personal del ejército mexicano y Guardia nacional quienes acordonaron el área tras verificar la presencia del occiso mientras que peritos de fiscalía general del estado y el servicio médico forense se apersonaron para desplegar las diligencias y trasladar el cuerpo hacia el anfiteatro.

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