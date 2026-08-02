$!Hallan a hombre asesinado a balazos en una propiedad de la colonia Santa Anita, en Villa Juárez, Navolato

Un hombre fue hallado asesinado a balazos al interior de una propiedad en la colonia Santa Anita, en la zona periférica de la sindicatura Villa Juárez, municipio de Navolato

La víctima permanece sin identificar, y fue únicamente reconocido como un varón de entre 30 y 35 años de edad, complexión regular y tez morena, que vestía una playera deportiva oscura con líneas grises fluorescentes.

El hallazgo fue en una propiedad ubicada por la calle Jazmín, confirmado cerca de las 17:30 horas de este 2 de agosto por vecinos , tras reportes de disparos.