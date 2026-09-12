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Violencia

Hallan a hombre asesinado a balazos en vivienda de la Colonia Shimizu, en Mazatlán

La víctima, de entre 45 y 50 años, fue localizada en la planta baja del domicilio; hasta el momento se desconoce su identidad y cómo ocurrió la agresión
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
12/09/2026 17:38
12/09/2026 17:38

MAZATLÁN._ Un hombre de entre 45 y 50 años de edad fue localizado sin vida y con heridas producidas por arma de fuego al interior de un domicilio de la Colonia Shimizu, en Mazatlán.

El reporte se realizó alrededor de las 16:30 horas de este sábado 12 de septiembre y señalaba inicialmente una persona lesionada por disparos de arma de fuego en una vivienda ubicada sobre la Calle Salvador Díaz Mirón, entre Pesqueira y Nuevo León.

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De acuerdo con la información proporcionada a las autoridades, la víctima se encontraba en la planta baja de una vivienda de dos pisos.

En un primer momento se desconocía si el hombre aún presentaba signos vitales; sin embargo, al acudir al lugar se confirmó que ya había fallecido a consecuencia de las heridas de arma de fuego.

Hasta el momento no se proporcionó la identidad de la víctima ni información sobre las circunstancias en las que ocurrió la agresión.

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