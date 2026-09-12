$!Hallan a hombre asesinado a balazos en vivienda de la Colonia Shimizu, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre de entre 45 y 50 años de edad fue localizado sin vida y con heridas producidas por arma de fuego al interior de un domicilio de la Colonia Shimizu, en Mazatlán.

El reporte se realizó alrededor de las 16:30 horas de este sábado 12 de septiembre y señalaba inicialmente una persona lesionada por disparos de arma de fuego en una vivienda ubicada sobre la Calle Salvador Díaz Mirón, entre Pesqueira y Nuevo León.