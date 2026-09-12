$!Hallan a hombre asesinado a balazos en vivienda de la Colonia Shimizu, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre de entre 45 y 50 años de edad fue localizado sin vida y con heridas producidas por arma de fuego al interior de un domicilio de la Colonia Shimizu, en Mazatlán.
El reporte se realizó alrededor de las 16:30 horas de este sábado 12 de septiembre y señalaba inicialmente una persona lesionada por disparos de arma de fuego en una vivienda ubicada sobre la Calle Salvador Díaz Mirón, entre Pesqueira y Nuevo León.
De acuerdo con la información proporcionada a las autoridades, la víctima se encontraba en la planta baja de una vivienda de dos pisos.
En un primer momento se desconocía si el hombre aún presentaba signos vitales; sin embargo, al acudir al lugar se confirmó que ya había fallecido a consecuencia de las heridas de arma de fuego.
Hasta el momento no se proporcionó la identidad de la víctima ni información sobre las circunstancias en las que ocurrió la agresión.