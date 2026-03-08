$!Hallan a hombre asesinado a golpes en Villa Benito Juárez, Navolato

Originario de Sinaloa Municipio, Felipe fue localizado asesinado alrededor de las 06:00 horas de este 8 de marzo en el cruce de las calles Guillermo Prieto y Manuel Altamirano.

Un hombre identificado como Felipe, de 46 años, fue hallado sin vida y con signos de haber sido golpeado durante la mañana de este domingo en la colonia Las Cupias, de la sindicatura de Villa Benito Juárez, Navolato.

Según reportes extraoficiales, un grupo de civiles en motocicleta habría pasado por el sitio y abandonado el cuerpo. Locales reportaron el hecho al número de emergencias al verlo recostado en la vía pública.

Al llegar al lugar, elementos del Ejército Mexicano confirmaron que el hombre presentaba huellas de haber sido golpeado, por lo que procedieron a acordonar la zona para preservar la escena.

Policías de investigación, incluyendo peritos de la Fiscalía General del Estado, se presentaron en la escena para realizar las investigaciones pertinentes y ordenaron el traslado del cadáver al Servicio Médico Forense para que se practiquen los exámenes de necropsia correspondientes.