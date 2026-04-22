$!Hallan a hombre asesinado a golpes en vivienda de la Francisco Solís, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un hombre fue encontrado asesinado a golpes la tarde de este miércoles en la colonia Francisco Solís, de Mazatlán.

Al interior de su domilicio y tras no responder al llamado de su puerta, vecinos reportaron el hecho y las autoridades ingresaron y a la persona sin vida, al parecer con signos de violencia.

El hallazgo se reportó a las autoridades a las 18:30 horas en el cruce de las calles Privada Pesqueira y Chamizal.