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Violencia

Hallan a hombre asesinado a golpes en vivienda de la Francisco Solís, en Mazatlán

Vecinos alertaron a las autoridades al no obtener respuesta del morador la tarde de este miércoles
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
22/04/2026 20:18
22/04/2026 20:18

MAZATLÁN._ Un hombre fue encontrado asesinado a golpes la tarde de este miércoles en la colonia Francisco Solís, de Mazatlán.

Al interior de su domilicio y tras no responder al llamado de su puerta, vecinos reportaron el hecho y las autoridades ingresaron y a la persona sin vida, al parecer con signos de violencia.

El hallazgo se reportó a las autoridades a las 18:30 horas en el cruce de las calles Privada Pesqueira y Chamizal.

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Autoridades ingresaron a la vivienda luego de que vecinos externaron su preocupación y al ingresar lo encontraron al hombre inmóvil sobre su cama.

Por protocolo, solicitaron una ambulancia y socorristas de Cruz Roja lo declararon sin signos vitales tras valorarlo.

La zona fue acordonada y resguardada por policías municipales hasta la llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado, quien se hizo cargo de las diligencias de ley.

En el luga se dijo que el fallecido contaba con 58 años de edad, pero no se compartió su identidad.

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