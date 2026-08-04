Hallan a hombre asesinado a orillas de la carretera en Los Mayos, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre asesinado fue hallado este martes 4 de agosto a orillas de la carretera que conecta Culiacán con Tamazula, Durango, cerca de la comunidad Los Mayos.

El reporte de este hallazgo fue atendido por autoridades aproximadamente a las 14:00 horas, y tras llegar hasta el punto de referencia, se confirmó la presencia de una persona sin vida, con indicios de violencia y envuelta en cobijas.

Según información preliminar, el occiso habría sido identificado por familiares, quienes salieron a buscarlos luego de que salió de su domicilio el pasado lunes y no volvieron a tener contacto con él.

Al acudir tras un aviso anónimo, confirmaron que se trataba de su familiar, cuyo nombre no ha sido revelado por las autoridades.

Tras el hallazgo, personal de seguridad y la Fiscalía General del Estado aseguraron el área donde fue hallada la víctima, procesaron la escena y llevaron el cuerpo hacia el Servicio Médico Forense a practicar la autopsia de Ley.