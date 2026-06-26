$!Hallan a hombre asesinado al norte de Culiacán; estaba envuelto en una colchoneta

El cuerpo de un hombre con evidentes huellas de violencia fue localizado la tarde de este viernes 26 de junio a un costado de un camino de terracería que se encuentra en las inmediaciones del poblado El Pitallón, cerca del Seminario de Culiacán.

El hallazgo fue reportado por personas que transitaban por la zona, quienes alertaron al número de emergencias sobre la presencia de una persona aparentemente sin vida junto al camino, el cual conduce hacia las Granjas Silvias.

Elementos del Ejército Mexicano acudieron como primeros respondientes y confirmaron que se trataba de un hombre asesinado, por lo que procedieron a acordonar el área para preservar la escena.