$!Hallan a hombre asesinado al norte de Culiacán; estaba envuelto en una colchoneta

El cuerpo de un hombre con evidentes huellas de violencia fue localizado la tarde de este viernes 26 de junio a un costado de un camino de terracería que se encuentra en las inmediaciones del poblado El Pitallón, cerca del Seminario de Culiacán.
El hallazgo fue reportado por personas que transitaban por la zona, quienes alertaron al número de emergencias sobre la presencia de una persona aparentemente sin vida junto al camino, el cual conduce hacia las Granjas Silvias.
Elementos del Ejército Mexicano acudieron como primeros respondientes y confirmaron que se trataba de un hombre asesinado, por lo que procedieron a acordonar el área para preservar la escena.
De manera preliminar, la víctima fue descrita como un hombre de entre 30 y 35 años, de tez morena clara. Presentaba manchas de sangre en el rostro, principalmente en la nariz, los ojos y otras partes de la cara.
Además, del cuello hacia abajo el cuerpo se encontraba cubierto con una colchoneta de color azul, situación que impidió apreciar otras características físicas o la vestimenta que portaba.
Hasta el momento, la identidad del fallecido no ha sido establecida y ninguna persona acudió al sitio para identificarlo.
Agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes, recabaron evidencias y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde permanecerá en espera de ser identificado.