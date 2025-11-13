$!Hallan a hombre asesinado bajo puente en La Costerita, en Culiacán

El hallazgo se reportó alrededor de las 21:15 horas en el cruce con la avenida Benjamín Hill. Un reporte sobre un hombre recostado sin aparentes signos vitales fue lo que provocó la movilización de las autoridades de seguridad.

CULIACÁN._ Un hombre fue hallado asesinado y con un mensaje la noche de este jueves 13 de noviembre debajo de un puente a desnivel del libramiento Benito Juárez, conocido como La Costerita, al sur de Culiacán.

Elementos de la Guardia Nacional fueron los que respondieron al reporte y certificaron el hallazgo del hombre asesinado. Observaron que la víctima tenía las manos amarradas, el rostro cubierto con un pañuelo azul y huellas de violencia.

La identidad de la víctima no ha sido revelada, pero se le describe de complexión robusta, el cual tenía puesto una camisa oscura y un pantalón de mezclilla azul marino.

En la zona del pecho se le fue dejado una cartulina, la cual tenía grabado un mensaje de contenido presuntamente amenazante.

Los elementos aseguraron un área con cinta amarilla de precaución y quedaron a la espera del arribo de agentes y peritos de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias y labores de campo.

El cuerpo será trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se le aplicará la autopsia que marca la ley.