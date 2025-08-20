Hallan a hombre asesinado bajo un árbol en el ejido Cinco de Mayo, Navolato

NAVOLATO._ El cuerpo de un hombre asesinado fue localizado la tarde de este miércoles bajo un árbol en el ejido Cinco de Mayo, perteneciente al municipio de Navolato.

El hallazgo se reportó al 911 a las 18:11 horas, donde se indicó que la víctima estaba recostada boca arriba, con las manos atadas hacia atrás y visibles huellas de violencia, además de heridas de bala en la cabeza y el pecho.

La víctima permanece sin identificar, aunque se informó que era de complexión robusta, moreno, de cabello lacio y negro, con bigote y barba semipoblada. Vestía una playera azul cielo con estampado en el pecho, pantalón gris y cinturón negro, pero estaba descalzo. A un costado fue encontrado un teléfono celular.

Al lugar acudieron elementos de distintas corporaciones que acordonaron el área, mientras que peritos de la Fiscalía General del Estado se encargaron de las diligencias correspondientes.