Hallan a hombre asesinado con arma blanca en Alturas del Sur, al sur de Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre fue hallado asesinado con arma blanca la noche de este miércoles 4 de febrero en las calles del fraccionamiento Alturas del Sur, al sur de Culiacán.

Según reportes preliminares, la víctima fue atacada con un objeto punzocortante hasta ser privada de la vida. Su identidad no ha sido confirmada y no se dieron a conocer más datos sobre sus características físicas.

El hecho fue reportado a los números de emergencia 911 alrededor de las 23:05 horas, en la calle Monte Kilimanjaro, entre Cima del Gardher y Cima del Elgon.

Elementos del Ejército Mexicano acudieron al sitio y confirmaron la presencia del cuerpo en medio de la calle, con múltiples heridas punzocortantes. Ante la situación, procedieron a acordonar el área y solicitaron la presencia de los cuerpos de emergencia.

Minutos después arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes al revisar al hombre confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que notificaron el deceso a las autoridades y cubrieron el cuerpo con una manta azul.

Peritos de la Dirección General de Servicios Periciales realizaron las diligencias correspondientes, recabando indicios y evidencia fotográfica para integrar la carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso.