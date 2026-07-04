$!Hallan a hombre asesinado con arma blanca en la entrada a Los Arredondo, en Navolato

Un hombre fue encontrado sin vida y con heridas por arma blanca la mañana de este sábado 4 de julio, en la entrada de la comunidad Los Arredondo, perteneciente a la sindicatura de San Pedro, Navolato.

El occiso fue reconocido como José Joaquín “N”, de 48 años de edad, vecino de la comunidad El Batallón, en el mismo municipio.

El cuerpo presentaba múltiples heridas por arma blanca y fue encontrado tendido boca arriba sobre uno de los carriles de la carretera que da acceso a Los Arredondo.