$!Hallan a hombre asesinado con huellas de violencia en la colonia Antonio Toledo Corro, en Culiacán

El hombre localizado sin vida y con huellas de violencia en la colonia Antonio Toledo Corro, al sur de Culiacán, fue identificado como Jesús Dayar de 29 años, quien había sido privado de la libertad dos días antes, el miércoles 4 de noviembre.

De acuerdo con la información recabada, el joven fue privado de la libertad por un grupo armado cuando se encontraba abordando un automóvil Nissan Altima, color arena y modelo antiguo, frente a una tienda de autoservicio ubicada en el cruce de la avenida Patria y la calle Presidente Rómulo Díaz de la Vega, en la colonia Lázaro Cárdenas.

Tras la privación de la libertad, el vehículo quedó abandonado en el lugar con las puertas abiertas.