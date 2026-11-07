$!Hallan a hombre asesinado con huellas de violencia en la colonia Antonio Toledo Corro, en Culiacán

El hombre localizado sin vida y con huellas de violencia en la colonia Antonio Toledo Corro, al sur de Culiacán, fue identificado como Jesús Dayar de 29 años, quien había sido privado de la libertad dos días antes, el miércoles 4 de noviembre.
De acuerdo con la información recabada, el joven fue privado de la libertad por un grupo armado cuando se encontraba abordando un automóvil Nissan Altima, color arena y modelo antiguo, frente a una tienda de autoservicio ubicada en el cruce de la avenida Patria y la calle Presidente Rómulo Díaz de la Vega, en la colonia Lázaro Cárdenas.
Tras la privación de la libertad, el vehículo quedó abandonado en el lugar con las puertas abiertas.
La noche del viernes 6 de noviembre, minutos después de las 22:00 horas, las autoridades recibieron una denuncia ciudadana y anónima que alertaba sobre la presencia de una persona sin vida en una calle de terracería identificada como Mina de La Valenciana, entre la avenida 21 de Marzo y la calle Presidente Adolfo Ruiz Cortines, en la colonia Antonio Toledo Corro.
Al acudir al sitio, elementos de seguridad localizaron el cuerpo de un hombre que vestía una playera azul y un pantalón negro. La víctima tenía los pies y las manos atados, además de una prenda enrollada alrededor de la cabeza y sujetada con cinta.
Personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, del área de homicidios, realizó las diligencias correspondientes y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense.
Posteriormente, familiares acudieron al Semefo y confirmaron que se trataba de Jesús Dayar de 29 años.