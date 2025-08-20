Hallan a hombre asesinado con manos esposadas en Aguaruto, Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre asesinado a balazos fue localizado la tarde de este miércoles sobre un camino de terracería que conduce a las cribas, en la sindicatura de Aguaruto, Culiacán.

El hallazgo se registró alrededor de las 17:49 horas, cuando un transeúnte que pasaba por la zona observó el cadáver y dio aviso a las autoridades.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima se encontraba boca abajo, entre la maleza, con las manos esposadas y visibles impactos de bala en el cuerpo. Vestía playera negra y pantalón de mezclilla.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar y resguardaron el área, mientras peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes. La víctima permanece sin identificar.