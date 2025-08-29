$!Hallan a hombre asesinado con mensaje en la colonia Recursos Hidráulicos, en Culiacán

CULIACÁN. _ Privado de la vida a balazos y con mensaje fue hallado un hombre durante la mañana de este viernes 29 de agosto en las inmediaciones de la avenida Federalismo, a un costado del canal de riego de la colonia Recursos Hidráulicos de Culiacán.

El homicidio se reportó alrededor de las 7:10 horas cerca de la privada Paloma Residencial y de la avenida Jorge Julián Chávez Castro, a unos metros de las canchas de béisbol de la Liga Culiacán Recursos.

El cuerpo estaba recostado boca abajo en el carril que dirige de oriente a poniente. La identificación de la víctima no ha sido revelada, sin embargo, fue descrita como de complexión robusta; vestía un pantalón de mezclilla azul y no llevaba camisa. Se indicó que tenía un tatuaje de unas alas en la espalda.