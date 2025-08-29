$!Hallan a hombre asesinado con mensaje en la colonia Recursos Hidráulicos, en Culiacán

CULIACÁN. _ Privado de la vida a balazos y con mensaje fue hallado un hombre durante la mañana de este viernes 29 de agosto en las inmediaciones de la avenida Federalismo, a un costado del canal de riego de la colonia Recursos Hidráulicos de Culiacán.
El homicidio se reportó alrededor de las 7:10 horas cerca de la privada Paloma Residencial y de la avenida Jorge Julián Chávez Castro, a unos metros de las canchas de béisbol de la Liga Culiacán Recursos.
El cuerpo estaba recostado boca abajo en el carril que dirige de oriente a poniente. La identificación de la víctima no ha sido revelada, sin embargo, fue descrita como de complexión robusta; vestía un pantalón de mezclilla azul y no llevaba camisa. Se indicó que tenía un tatuaje de unas alas en la espalda.
A un costado del cuerpo se encontró una cartulina color amarillo con letras escritas en tinta negra, cuyo mensaje es de contenido amenazante.
Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Marina para resguardar la zona. Más tarde arribaron corporaciones policiacas y personal de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes.