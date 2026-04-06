Hallan a hombre asesinado en Aguaruto; tenía tatuaje de la Santa Muerte

CULIACÁN. _ Un hombre fue encontrado muerto a balazos durante la madrugada de este lunes a la orilla del Canal 7, en la sindicatura de Aguaruto, perteneciente al municipio de Culiacán.

La víctima, quien no ha sido identificada, fue localizada en las cercanías de las oficinas de una tienda de autoservicio en el sector mencionado.

El cuerpo presentaba múltiples impactos de proyectil de arma de fuego en diversas partes.

De acuerdo con el reporte, el fallecido era de complexión media, tez morena y vestía una playera negra, pantalón camuflado y tenis blancos.

Durante las diligencias realizadas en el lugar, se observó que el hombre tenía un tatuaje de la Santa Muerte en el antebrazo derecho como seña particular.

Elementos de la Policía y el Ejército Mexicano resguardaron el área mientras el personal pericial de la Fiscalía llevó a cabo el levantamiento de indicios y las labores de campo correspondientes.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense en calidad de desconocido, ya que no portaba documentos de identidad entre sus pertenencias.