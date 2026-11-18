Fernando, un hombre de 56 años de edad, fue hallado sin vida al final de una brecha de terracería junto a una parcela agrícola, en las inmediaciones del Campo Cinco y Medio, en la sindicatura de Costa Rica, al sur de Culiacán.
De acuerdo con reportes de familiares, Fernando salió a trabajar durante la mañana, y sus colegas avisaron sobre el extravío en el transcurso del día.
Al emprender la búsqueda, recibieron un reporte anónimo que los llevó a dar con la ubicación en donde encontraron a la víctima, con aparentes heridas por impactos de bala.
Fue aproximadamente a las 19:00 horas de este 18 de noviembre cuando elementos de la Policía Municipal y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana acudieron y, al dar fe del hallazgo, acordonaron la zona.
Más de dos horas después de confirmado el hecho, agentes de Fiscalía General del Estado se apersonaron en el lugar para realizar las diligencias correspondientes.
En el sitio se dio a conocer que el ahora fallecido era vecino de campo El Seis cerca de donde fue localizado