Fernando, un hombre de 56 años de edad, fue hallado sin vida al final de una brecha de terracería junto a una parcela agrícola, en las inmediaciones del Campo Cinco y Medio, en la sindicatura de Costa Rica, al sur de Culiacán.

De acuerdo con reportes de familiares, Fernando salió a trabajar durante la mañana, y sus colegas avisaron sobre el extravío en el transcurso del día.

Al emprender la búsqueda, recibieron un reporte anónimo que los llevó a dar con la ubicación en donde encontraron a la víctima, con aparentes heridas por impactos de bala.