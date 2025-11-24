$!Hallan a hombre asesinado en camino de terracería de la residencial Bosques del Álamo, en Culiacán

Un hombre fue hallado asesinado a balazos la mañana de este lunes 24 de noviembre en un camino de terracería de la residencia Bosques del Álamo, al norte de Culiacán.

El homicidio se reportó alrededor de las 6:30 horas, en un camino que se encuentra entre las calles De los Álamos y De los Eucaliptos.

La víctima se trata de un masculino de complexión regular y tez morena; tenía puesto una camisa y pantalón negro, así como calcetas blancas.