$!Hallan a hombre asesinado en camino de terracería de la residencial Bosques del Álamo, en Culiacán

Un hombre fue hallado asesinado a balazos la mañana de este lunes 24 de noviembre en un camino de terracería de la residencia Bosques del Álamo, al norte de Culiacán.
El homicidio se reportó alrededor de las 6:30 horas, en un camino que se encuentra entre las calles De los Álamos y De los Eucaliptos.
La víctima se trata de un masculino de complexión regular y tez morena; tenía puesto una camisa y pantalón negro, así como calcetas blancas.
Fue una llamada emitida al número de emergencias 9-1-1 lo que provocó la movilización de las autoridades tras reportes de detonaciones de arma de fuego en el sector.
Elementos de la Guardia Nacional se movilizaron hacia el punto y dieron fe del asesinato, por lo que procedieron a resguardar la escena y colocaron vasos de plástico en los casquillos percutidos para asegurarlos.
Más tarde llegaron los peritos de la Dirección General de Investigación Pericial para encargarse de las labores de campo, mientras los policías de investigación de la Fiscalía General del Estado llevaron a cabo las diligencias.
Al final se ordenó el traslado del cuerpo hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense para aplicar la autopsia de ley, a la espera de que familiares lo reclamen ante el Ministerio Público.