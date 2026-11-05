$!Hallan a hombre asesinado en camino junto a carretera a Matatán, en Rosario

ROSARIO._ Un hombre asesinado a balazos fue localizado la tarde de este jueves en un camino corre junto a un canal de riego y que conecta a la carretera estatal a Matatán, entre las comunidades de Chilillos y Los Copales.
Fuerzas de seguridad acudieron al lugar donde estaba el cuerpo de la víctima, que hasta el momento se mantiene sin ser identificada por las autoridades.
El hecho se informó que se registró alrededor de las 15:00 horas de este jueves 5 de noviembre.
Trascendió que el hombre, quien sufrió un impacto de arma de fuego, fue encontrado en ropa interior, al parecer en boxer.
Hasta el lugar arribaron elementos de Seguridad Pública para confirmar el hallazgo, para dar de inmediato parte a las autoridades competentes.
Enseguida acudieron elementos de la Policía de Investigación, peritos de la Fiscalía del Estado y tras recabar los indicios ordenó a la funeraria de guardia que removiera el cuerpo sin vida.