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Hallan a hombre asesinado en camino junto a carretera a Matatán, en Rosario

Según el reporte de las autoridades, la víctima, encontrada solo con ropa interior, tenía impactos de bala
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
05/11/2026 17:32
05/11/2026 17:32

ROSARIO._ Un hombre asesinado a balazos fue localizado la tarde de este jueves en un camino corre junto a un canal de riego y que conecta a la carretera estatal a Matatán, entre las comunidades de Chilillos y Los Copales.

Fuerzas de seguridad acudieron al lugar donde estaba el cuerpo de la víctima, que hasta el momento se mantiene sin ser identificada por las autoridades.

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El hecho se informó que se registró alrededor de las 15:00 horas de este jueves 5 de noviembre.

Trascendió que el hombre, quien sufrió un impacto de arma de fuego, fue encontrado en ropa interior, al parecer en boxer.

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Hasta el lugar arribaron elementos de Seguridad Pública para confirmar el hallazgo, para dar de inmediato parte a las autoridades competentes.

Enseguida acudieron elementos de la Policía de Investigación, peritos de la Fiscalía del Estado y tras recabar los indicios ordenó a la funeraria de guardia que removiera el cuerpo sin vida.

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