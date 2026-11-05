$!Hallan a hombre asesinado en camino junto a carretera a Matatán, en Rosario

ROSARIO._ Un hombre asesinado a balazos fue localizado la tarde de este jueves en un camino corre junto a un canal de riego y que conecta a la carretera estatal a Matatán, entre las comunidades de Chilillos y Los Copales.

Fuerzas de seguridad acudieron al lugar donde estaba el cuerpo de la víctima, que hasta el momento se mantiene sin ser identificada por las autoridades.