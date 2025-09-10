Hallan a hombre asesinado en La Laguna de San Pedro, Navolato

NAVOLATO. _ El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado la mañana de este miércoles 10 de septiembre en la comunidad de La Laguna de San Pedro, cerca de las granjas de codornices y del camino viejo que conduce a Yebavito, en el municipio de Navolato.

De acuerdo con los primeros reportes, el hallazgo fue realizado alrededor de las 08:00 horas por pobladores que se dirigían hacia la zona conocida como Los Campestres y Yebavito. Al percatarse de la presencia del cuerpo, dieron aviso inmediato a las autoridades.

La víctima, hasta el momento no identificada, es un hombre de complexión delgada y tez morena. Vestía una playera gris, pantalón de mezclilla y ropa interior negra. Su cuerpo fue encontrado boca abajo, cubierto parcialmente con un cobertor verde con negro, y presentaba una lesión en la cabeza, al parecer provocada por impactos de arma de fuego.

Vecinos de la zona señalaron que durante la noche escucharon detonaciones, pero por temor no salieron de sus viviendas.

Elementos de la Policía Municipal de Navolato acudieron al sitio y acordonaron el área, mientras personal de la Fiscalía General del Estado y peritos forenses realizaron las diligencias correspondientes. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la práctica de la necropsia y su posterior identificación.