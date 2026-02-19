$!Hallan a hombre asesinado en un callejón del sector Humaya, en Culiacán

CULIACÁN. _ Asesinado a balazos y con un mensaje, fue hallado un hombre sin vida la mañana de este jueves en un callejón de la colonia Humaya, al norte de Culiacán.
Un reporte sobre la presencia de una persona sin signos aparentes de vida y con disparos de arma de fuego provocó la movilización de las autoridades de seguridad. El hecho se reportó a las líneas de emergencias 911 alrededor de las 10:00 horas de este 19 de febrero.
La víctima fue descrita como un varón de complexión regular y tez morena clara, con cabello y barba negros. Vestía un pantalón de mezclilla azul, bóxer azul claro, una camisa negra y calcetas grises. Por el momento, su identidad no ha sido revelada, ya que los familiares no han acudido a reconocerlo.
El masculino fue hallado recostado boca arriba y con heridas provocadas por disparos de arma de fuego. Encima de él se dejó un pedazo de cartón con un mensaje de contenido amenazante.
El hecho se registró en una calle sin nombre que se encuentra frente al bulevar Doctor Enrique Cabrera, en esquina con un negocio de comida y a una cuadra de una escuela secundaria.
Elementos del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana arribaron al lugar para responder al reporte; sin embargo, certificaron que la persona ya había fallecido y presentaba signos de violencia.
La zona fue acordonada para que personal de la Fiscalía General del Estado realice las diligencias pertinentes. El cuerpo será trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la aplicación de los exámenes de necropsia.