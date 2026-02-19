$!Hallan a hombre asesinado en un callejón del sector Humaya, en Culiacán

CULIACÁN. _ Asesinado a balazos y con un mensaje, fue hallado un hombre sin vida la mañana de este jueves en un callejón de la colonia Humaya, al norte de Culiacán.

Un reporte sobre la presencia de una persona sin signos aparentes de vida y con disparos de arma de fuego provocó la movilización de las autoridades de seguridad. El hecho se reportó a las líneas de emergencias 911 alrededor de las 10:00 horas de este 19 de febrero.

La víctima fue descrita como un varón de complexión regular y tez morena clara, con cabello y barba negros. Vestía un pantalón de mezclilla azul, bóxer azul claro, una camisa negra y calcetas grises. Por el momento, su identidad no ha sido revelada, ya que los familiares no han acudido a reconocerlo.