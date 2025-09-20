$!Hallan a hombre asesinado en vivienda frente al campestre Los Laureles, en Culiacán

CULIACÁN._ Asesinado a balazos fue localizado un hombre la noche de este sábado 20 de septiembre en un domicilio ubicado frente a un terreno baldío del campestre Los Laureles, en el sector norte de Culiacán.
El hallazgo se reportó alrededor de las 19:40 horas, próximo a un terreno de maleza que se ubica frente al Instituto Renovación Educativa, entre las calles Laureles y De los Álamos.
Un reporte anónimo sobre la presencia de una persona sin vida fue lo que provocó la movilización de las autoridades de seguridad, siendo personal de la Policía Municipal el que acudió para dar fe del hecho.
Los uniformados ingresaron a la vivienda y dentro encontraron el cadáver del hombre, el cual presentaba una herida en la cabeza producida por un disparo de arma de fuego.
En el mismo lugar se encontró un casquillo percutido de un arma corta, presumiendo que la víctima fue asesinada en el sitio.
El cuerpo de la víctima presentaba un estado considerable de descomposición, dejando indicio de que fue atacada a balazos varios días antes de su hallazgo.
Su identidad del hombre aún no ha sido revelada, sin embargo, fue descrito como de complexión regular, de tez morena clara y que solamente vestía un short al momento de su muerte.
Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana también acudieron para cooperar con las labores correspondientes. En tanto, el acceso por el área de maleza fue delimitado con cinta amarilla de precaución.
Más tarde llegaron peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado para realizar los trabajos de peritaje y las diligencias. Al finalizar con las labores se ordenó el traslado del cuerpo hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense para aplicar la autopsia de ley.