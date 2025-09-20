$!Hallan a hombre asesinado en vivienda frente al campestre Los Laureles, en Culiacán

CULIACÁN._ Asesinado a balazos fue localizado un hombre la noche de este sábado 20 de septiembre en un domicilio ubicado frente a un terreno baldío del campestre Los Laureles, en el sector norte de Culiacán.

El hallazgo se reportó alrededor de las 19:40 horas, próximo a un terreno de maleza que se ubica frente al Instituto Renovación Educativa, entre las calles Laureles y De los Álamos.

Un reporte anónimo sobre la presencia de una persona sin vida fue lo que provocó la movilización de las autoridades de seguridad, siendo personal de la Policía Municipal el que acudió para dar fe del hecho.

Los uniformados ingresaron a la vivienda y dentro encontraron el cadáver del hombre, el cual presentaba una herida en la cabeza producida por un disparo de arma de fuego.

En el mismo lugar se encontró un casquillo percutido de un arma corta, presumiendo que la víctima fue asesinada en el sitio.