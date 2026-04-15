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Estaba oculto

Hallan a hombre asesinado entre maizales de Bachigualatito, Culiacán

Desde el pasado martes se contaba con reporte del hecho, sin embargo, debido a que estaba oculto con plantas y un plástico, se confirmó al día siguiente
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
15/04/2026 11:51
15/04/2026 11:51

CULIACÁN. _ Un hombre fue encontrado asesinado en medio de unos maizales ubicados en la comisaría de Bachigualatito, durante este miércoles 15 de abril, al sur de Culiacán.

Desde el pasado martes se contaba con reporte del hecho, sin embargo, debido a que estaba oculto con plantas y un plástico negro, se confirmó al día siguiente.

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Según autoridades, la víctima, quien permanece sin identificar, vestía un pantalón de mezclilla azul y calcetines blancos.

Asimismo, en el lugar se informó que presentaba lesiones por proyectil de arma de fuego.

Aproximadamente a las 11:00 horas de este miércoles, autoridades de seguridad que recorrían la zona confirmaron la localización del cadáver.

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Al lugar acudieron agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado para dar fe del hallazgo, y posteriormente acudieron peritos y el Servicio Médico Forense, de la misma institución, para levantar indicios y el cadáver.

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