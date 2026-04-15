$!Hallan a hombre asesinado entre maizales de Bachigualatito, Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre fue encontrado asesinado en medio de unos maizales ubicados en la comisaría de Bachigualatito, durante este miércoles 15 de abril, al sur de Culiacán.

Desde el pasado martes se contaba con reporte del hecho, sin embargo, debido a que estaba oculto con plantas y un plástico negro, se confirmó al día siguiente.