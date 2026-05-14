$!Hallan a hombre asesinado envuelto en una cobija en la Colonia Villa Satélite, en Culiacán

La mañana de este jueves 14 de mayo fue localizado un hombre asesinado a balazos y envuelto en cobijas, dentro de un callejón de la Colonia Villa Satélite, al oriente de Culiacán.
El hallazgo fue confirmado en el Callejón 3, entre las calles Manuel Altamirano e Hiperión, a espaldas de la escuela Primaria José Vasconcelos, en los límites con la Colonia La Campiña.
El occiso, que permanece sin identificar, es un varón de apariencia adulta, complexión delgada y tez morena clara, con cabello corto de color negro.
Traía puesta una playera tipo polo azul oscuro, y se le alcanzó a apreciar calzado negro; estaba cubierto con una sábado blanca desde el torso hasta las piernas, y recostado boca abajo sobre una cobija roja.
Cerca de las 9:20 horas, fueron alertadas las corporaciones sobre el hallazgo, y fueron elementos del Ejército Mexicano quienes confirmaron el hecho.
Personal de la Fiscalía General del Estado se movilizó hacia la zona, y el Servicio Médico Forense acudió para el levantamiento del cuerpo.