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Violencia

Hallan a hombre asesinado envuelto en una cobija en la Colonia Villa Satélite, en Culiacán

El cuerpo fue localizado a espaldas de la Primaria José Vasconcelos
Noroeste/Redacción
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14/05/2026 10:32
14/05/2026 10:32

La mañana de este jueves 14 de mayo fue localizado un hombre asesinado a balazos y envuelto en cobijas, dentro de un callejón de la Colonia Villa Satélite, al oriente de Culiacán.

El hallazgo fue confirmado en el Callejón 3, entre las calles Manuel Altamirano e Hiperión, a espaldas de la escuela Primaria José Vasconcelos, en los límites con la Colonia La Campiña.

El occiso, que permanece sin identificar, es un varón de apariencia adulta, complexión delgada y tez morena clara, con cabello corto de color negro.

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Traía puesta una playera tipo polo azul oscuro, y se le alcanzó a apreciar calzado negro; estaba cubierto con una sábado blanca desde el torso hasta las piernas, y recostado boca abajo sobre una cobija roja.

Cerca de las 9:20 horas, fueron alertadas las corporaciones sobre el hallazgo, y fueron elementos del Ejército Mexicano quienes confirmaron el hecho.

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Personal de la Fiscalía General del Estado se movilizó hacia la zona, y el Servicio Médico Forense acudió para el levantamiento del cuerpo.

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