$!Hallan a hombre asesinado envuelto en una cobija en la Colonia Villa Satélite, en Culiacán

La mañana de este jueves 14 de mayo fue localizado un hombre asesinado a balazos y envuelto en cobijas, dentro de un callejón de la Colonia Villa Satélite, al oriente de Culiacán.

El hallazgo fue confirmado en el Callejón 3, entre las calles Manuel Altamirano e Hiperión, a espaldas de la escuela Primaria José Vasconcelos, en los límites con la Colonia La Campiña.

El occiso, que permanece sin identificar, es un varón de apariencia adulta, complexión delgada y tez morena clara, con cabello corto de color negro.