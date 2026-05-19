$!Hallan a hombre asesinado, esposado y con mensaje en la Colonia Emiliano Zapata, en Culiacán

Un hombre fue localizado asesinado a balazos, esposado de las manos y junto a un mensaje durante la mañana de este martes 19 de mayo en la Colonia Emiliano Zapata, en Culiacán. El hallazgo fue reportado alrededor de las 07:00 horas sobre la Calle José Rentería, casi en esquina con la Avenida Plan de Ayala.

Elementos del Ejército Mexicano acudieron al sitio y localizaron a una persona del sexo masculino sin signos vitales y con visibles huellas de violencia. De acuerdo con los primeros informes, la víctima era de complexión delgada y tez morena. Además, se encontraba cubierta con una cobija y tenía las manos esposadas. Junto al cuerpo también fue localizada una cartulina blanca con un mensaje de contenido amenazante, la cual fue asegurada por las autoridades como parte de las evidencias.