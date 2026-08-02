$!Hallan a hombre asesinado y atado de manos en parque de Villa Universidad, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre asesinado y con las manos atadas hacia la espalda fue hallado la noche del sábado 1 de agosto en un parque comunitario del sector Villa Universidad, al norte de Culiacán.

El reporte oficial recibido por autoridades fue cerca de las 23:30 horas, en el cruce de las calles Alberto Vázquez y Manuel Gómez, en el Fraccionamiento Residencial Campestre.

La víctima fue localizada expuesta en la zona de césped del parque y tenía la cabeza tapada con la misma ropa que vestía, la cual era toda en color negro.