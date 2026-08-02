$!Hallan a hombre asesinado y atado de manos en parque de Villa Universidad, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre asesinado y con las manos atadas hacia la espalda fue hallado la noche del sábado 1 de agosto en un parque comunitario del sector Villa Universidad, al norte de Culiacán.
El reporte oficial recibido por autoridades fue cerca de las 23:30 horas, en el cruce de las calles Alberto Vázquez y Manuel Gómez, en el Fraccionamiento Residencial Campestre.
La víctima fue localizada expuesta en la zona de césped del parque y tenía la cabeza tapada con la misma ropa que vestía, la cual era toda en color negro.
Al lugar se trasladaron elementos de la Guardia Nacional, quienes confirmaron el hallazgo del hombre, quien permanece en calidad de desconocido.
Las inmediaciones del parque permanecieron cerradas por algunas horas en tanto que agentes de la Fiscalía General del Estado se apersonaron y realizaron las diligencias de campo, antes de trasladar el cuerpo al Servicio Médico Forense para la autopsia de ley.