$!Hallan a hombre asesinado y atado en Lomas del Boulevard, en Culiacán

Un hombre fue hallado asesinado con el rostro encintado y las manos atadas, en el sector Lomas del Boulevard, en la zona su poniente de Culiacán durante la noche de este viernes

Este hallazgo se registró sobre la calle Lago Texcoco, entre la calle Lago Pátzcuaro y la calle Río Nilo, a un costado de una parroquia y junto a un parque.

La víctima, quien no ha sido identificada, es un varón de aproximadamente 30 a 40 años, complexión robusta y tez morena.