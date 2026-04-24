$!Hallan a hombre asesinado y atado en Lomas del Boulevard, en Culiacán

Un hombre fue hallado asesinado con el rostro encintado y las manos atadas, en el sector Lomas del Boulevard, en la zona su poniente de Culiacán durante la noche de este viernes
Este hallazgo se registró sobre la calle Lago Texcoco, entre la calle Lago Pátzcuaro y la calle Río Nilo, a un costado de una parroquia y junto a un parque.
La víctima, quien no ha sido identificada, es un varón de aproximadamente 30 a 40 años, complexión robusta y tez morena.
Vestía un pantalón de mezclilla azul claro, y una camisa manga larga color caqui y cintillos reflectantes en los brazos.
Aproximadamente a las 21:15 horas, vecinos del sector reportaron disparos de arma de fuego, lo cual movilizó a las corporaciones.
Personal del Ejército Mexicano confirmó la localización del occiso, quien además presentó un par de impactos de bala.
Al lugar arribaron agentes de la Policía de Investigación y peritos de Fiscalía General del Estado, quienes desarrollaron las diligencias correspondientes.