$!Hallan a hombre asesinado y esposado a un lado de la México 15, cerca de La Campana, al norte de Culiacán

Un hombre asesinado a balazos y esposado fue encontrado la mañana de este domingo 19 de julio, a la orilla de la carretera México 15, en la salida norte de Culiacán. El hallazgo fue en las faldas de un cerro, ubicado a un costado del carril de sur a norte, cerca del poblado La Campana, a 2 kilómetros de la caseta de cobro El Limón de los Ramos.





La víctima permanece sin identificar, y fue escrito como un hombre de aproximadamente 35 a 40 años, conforme a su apariencia, que vestía un pantalón de mezclilla negro manchado con lodo, y tenía plástico negro envuelto alrededor de su torso. Como señas particulares, el occiso tenía al menos dos tatuajes en el antebrazo derecho, uno de ellos aparentemente de unas cartas de póker.

La persona estaba tirada entre la maleza, recostado sobre su lado izquierdo y con las manos esposadas hacia la espalda. Tanto alrededor del cuerpo como a la orilla de la rúa, fueron localizados más de 20 casquillos percutidos de arma larga.



