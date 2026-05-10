$!Hallan a hombre asesinado y esposado en la periferia de la colonia El Ranchito, al sur de Culiacán

Un hombre fue encontrado asesinado a balazos y esposado de las manos durante la noche de este domingo 10 de mayo en la periferia sur de Culiacán, en las inmediaciones de la colonia El Ranchito.

El hallazgo fue reportado alrededor de las 19:00 horas, luego de que se alertara al número de emergencias sobre la presencia de una persona sin vida en una zona ubicada pasando el panteón Santa María.

Fue cerca de las 20:00 horas cuando elementos de distintas corporaciones de seguridad, entre ellas Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Policía Municipal y Policía Estatal, lograron localizar el cuerpo tendido entre la maleza, a un costado de un camino de terracería.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima presentaba heridas producidas por disparos de arma de fuego y tenía las manos esposadas.