Hallan a hombre asesinado y maniatado en predio cercano a Stanza Granada, en Culiacán

La víctima, encintada del rostro y con heridas de bala, fue localizada la noche del sábado en un camino de terracería al norte de la ciudad
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
22/11/2025 22:47
22/11/2025 22:47

CULIACÁN._ Asesinado a balazos, encintado del rostro y con las manos amarradas, fue hallado un hombre la noche de este sábado 22 de noviembre en un predio que se ubica a unos pocos metros del fraccionamiento Stanza Granada, al norte de Culiacán.

El hallazgo se reportó alrededor de las 21:00 horas a un costado de un camino de terracería que conduce hacia la granja Silvias, cerca del campo Morelia y del Seminario.

La víctima, cuya identidad no fue revelada, se trata de un hombre de complexión robusta y tez morena, quien tenía puesta una camisa azul claro, pantalón de mezclilla azul y tenis negros.

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana fueron los primeros respondientes del hecho. En el lugar encontraron el cuerpo recostado bocarriba, con el rostro cubierto con cinta amarilla y las manos amarradas con alambre.

Asimismo, refieren que tenía heridas de bala en la zona de las costillas y de las piernas, además que en el lugar se encontraron cinco casquillos percutidos de arma de fuego corta.

La zona fue delimitada con cinta amarilla de precaución. Peritos y agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado arribaron más tarde para llevar a cabo las diligencias y labores de campo correspondientes.

El cadáver fue transportado hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense para aplicar la autopsia de ley y quedar bajo resguardo del Ministerio Público.

