$!Hallan a hombre asesinado y maniatado en predio cercano a Stanza Granada, en Culiacán

CULIACÁN._ Asesinado a balazos, encintado del rostro y con las manos amarradas, fue hallado un hombre la noche de este sábado 22 de noviembre en un predio que se ubica a unos pocos metros del fraccionamiento Stanza Granada, al norte de Culiacán.

El hallazgo se reportó alrededor de las 21:00 horas a un costado de un camino de terracería que conduce hacia la granja Silvias, cerca del campo Morelia y del Seminario.

La víctima, cuya identidad no fue revelada, se trata de un hombre de complexión robusta y tez morena, quien tenía puesta una camisa azul claro, pantalón de mezclilla azul y tenis negros.