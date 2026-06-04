$!Hallan a hombre atado de manos y con huellas de violencia en un predio de la colonia Mazatlán I

MAZATLÁN. _ El cuerpo de un hombre fue localizado la mañana de este jueves en un predio cubierto de maleza de la colonia Mazatlán I, en el puerto de Mazatlán.

El reporte fue recibido alrededor de las 7:30 horas, luego de que vecinos alertaran a las autoridades sobre la presencia de una persona aparentemente sin vida en un terreno contiguo a un campo de golf, entre las calles Palomas y Gansos.