$!Hallan a hombre atado de manos y con huellas de violencia en un predio de la colonia Mazatlán I

MAZATLÁN. _ El cuerpo de un hombre fue localizado la mañana de este jueves en un predio cubierto de maleza de la colonia Mazatlán I, en el puerto de Mazatlán.
El reporte fue recibido alrededor de las 7:30 horas, luego de que vecinos alertaran a las autoridades sobre la presencia de una persona aparentemente sin vida en un terreno contiguo a un campo de golf, entre las calles Palomas y Gansos.
Al acudir al sitio, elementos de seguridad confirmaron el hallazgo de un hombre que se encontraba entre la hierba, con las manos atadas y visibles huellas de violencia. Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada.
Policías municipales acordonaron el área y notificaron a la Fiscalía General del Estado para el inicio de las investigaciones correspondientes.
Personal pericial realizó las diligencias de campo y el procesamiento de la escena, mientras que el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde permanecerá en espera de ser identificado de manera oficial.