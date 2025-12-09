Hallan a hombre con heridas de arma blanca cerca del cerro de La Virgen, en Culiacán

Un hombre fue encontrado sin vida durante la madrugada de este lunes en las inmediaciones del cerro de La Virgen, en el sector Santa Fe, al norte de Culiacán.

El reporte se generó alrededor de las 05:00 horas, cuando se alertó sobre una persona sin vida en un camino de terracería que conecta con el bulevar Las Amapas.

Al llegar, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana localizaron el cuerpo de un hombre con múltiples heridas provocadas por un arma blanca. La víctima fue identificada como Celso Iván, de 38 años de edad y vecino de la colonia Infonavit Humaya.

Peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado acudieron al sitio para realizar las diligencias correspondientes y trasladar el cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se continuarían los procedimientos legales.