$!Hallan a hombre decapitado cerca del Parque Constitución de Culiacán

CULIACÁN._ Decapitado y envuelto en plástico transparente fue hallado un hombre este jueves en la colonia Centro de Culiacán, en el callejón Ignacio Zaragoza y cerca del Parque Constitución.

El hecho se reportó alrededor de las 20:00 horas en el cruce de las calles Juan Sepúlveda y Rafael Buelna. Una llamada al 9-1-1 alertó a las autoridades sobre la presencia de una persona sin aparentes signos.

Las características de la víctima aún se desconocen por la situación en la que fue hallada. El cuerpo fue encontrado totalmente cubierto con plástico y con heridas de bala.