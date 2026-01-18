$!Hallan a hombre esposado y asesinado frente a un autolavado en Culiacán

El hecho se registró alrededor de las 07:30 horas en la calle De la Siembra, en el cruce con el el bulevar Ramón Lopez Velarde, a pocos metros del libramiento La Costerita.

CULIACÁN._ Un hombre fue hallado esposado de las manos y asesinado la mañana de este domingo frente a un autolavado del fraccionamiento Danubio, en el sector surponiente de Culiacán.

La víctima fue descrita como un joven de complexión delgada y tez morena, el cual vestía una camisa azul marino, pantalón tipo militar y tenis negros.

Asimismo, el hombre tenía la cara cubierta con cinta adhesiva, además de estar amarrado de los pies.

Elementos del Ejército Mexicano actuaron como primeros respondientes y se encargaron de asegurar la zona. Se espera el arribo de los peritos y policías de investigación de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes.

El cuerpo será trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para aplicar los exámenes de necropsia. De momento su identidad no ha sido revelada.