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Violencia

Hallan a hombre esposado y golpeado en colonia Pemex de Culiacán; Marina asegura vehículo en la zona

La víctima no ha sido identificada y fue trasladada a recibir atención médica; en el lugar quedó un automóvil blanco asegurado por elementos navales y del Ejército
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
28/07/2026 12:51
28/07/2026 12:51

CULIACÁN. _ Un hombre, cuya identidad aún no ha sido establecida por las autoridades, fue localizado esposado y con huellas de violencia en la colonia Pemex, en Culiacán.

El hallazgo se registró alrededor de las 12:00 horas de este martes 28 de julio sobre la calle Aztlán, en su cruce con Fray Marcos de Niza, en las inmediaciones de un supermercado del sector.

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La persona afectada recibió primeros auxilios y fue trasladada a un centro médico para su atención; hasta el momento no se ha dado a conocer su estado de salud.

En el sitio fue ubicado un vehículo de color blanco, el cual fue asegurado por elementos de la Secretaría de Marina. Los efectivos navales acordonaron el área y mantuvieron cerrada la circulación vehicular mientras se llevaban a cabo las diligencias iniciales.

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Agentes de la Policía Investigadora y personal de Servicios Periciales para arribaron al lugar para dar inicio a las indagatorias correspondientes.

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