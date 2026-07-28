$!Hallan a hombre esposado y golpeado en colonia Pemex de Culiacán; Marina asegura vehículo en la zona

CULIACÁN. _ Un hombre, cuya identidad aún no ha sido establecida por las autoridades, fue localizado esposado y con huellas de violencia en la colonia Pemex, en Culiacán.

El hallazgo se registró alrededor de las 12:00 horas de este martes 28 de julio sobre la calle Aztlán, en su cruce con Fray Marcos de Niza, en las inmediaciones de un supermercado del sector.