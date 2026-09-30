$!Hallan a hombre herido con arma blanca en fraccionamiento San Fernando de Los Mochis

AHOME. _ Con diversas heridas de arma blanca en brazos y piernas, y tras presuntamente haber atentado contra su propia integridad, un hombre de 58 años de edad fue ingresado de emergencia al Hospital General de Los Mochis durante la mañana de este miércoles 30 de septiembre.
El hombre fue identificado como David “N”. De acuerdo con los reportes policiales, el hallazgo ocurrió alrededor de las 6:00 horas, cuando vecinos del fraccionamiento San Fernando se percataron de que una persona se encontraba malherida en el cruce de la calle Mariano Escobedo y la avenida Agustín Melgar, por lo que alertaron de inmediato al número de emergencias 911.
Los datos recabados indican que el hombre habría permanecido desangrándose por al menos dos horas y media, lapso en el cual logró arrastrarse por la banqueta hasta llegar al costado de un domicilio, en donde se encuentra un macetero.
Tras el llamado, agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Ahome arribaron al sitio como primeros respondientes, aseguraron la zona y solicitaron el apoyo inmediato de los cuerpos de rescate. Sin embargo, durante la atención prehospitalaria, los paramédicos enfrentaron una fuerte resistencia por parte de David, quien forcejeó con los socorristas y se negaba a recibir la atención médica.
Vecinos del lugar señalaron que el afectado, había salido recientemente de un centro de rehabilitación, habría manifestado que él mismo se provocó las heridas a causa de una crisis mental, presuntamente potenciada por el influjo de alguna sustancia.
Para dar certeza legal a los hechos y descartar formalmente un intento de homicidio por parte de terceros, el perímetro fue acordonado. Minutos después, personal de la Policía de Investigación y peritos de la Vicefiscalía de la Zona Norte intervinieron la escena, donde lograron asegurar dos cuchillos y levantar los indicios que integrarán la carpeta de investigación.