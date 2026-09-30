$!Hallan a hombre herido con arma blanca en fraccionamiento San Fernando de Los Mochis

AHOME. _ Con diversas heridas de arma blanca en brazos y piernas, y tras presuntamente haber atentado contra su propia integridad, un hombre de 58 años de edad fue ingresado de emergencia al Hospital General de Los Mochis durante la mañana de este miércoles 30 de septiembre.

El hombre fue identificado como David “N”. De acuerdo con los reportes policiales, el hallazgo ocurrió alrededor de las 6:00 horas, cuando vecinos del fraccionamiento San Fernando se percataron de que una persona se encontraba malherida en el cruce de la calle Mariano Escobedo y la avenida Agustín Melgar, por lo que alertaron de inmediato al número de emergencias 911.

Los datos recabados indican que el hombre habría permanecido desangrándose por al menos dos horas y media, lapso en el cual logró arrastrarse por la banqueta hasta llegar al costado de un domicilio, en donde se encuentra un macetero.