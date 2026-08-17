Hallan a hombre muerto a balazos dentro de una casa en Escuinapa; vecinos alertaron a la Policía

ESCUINAPA. _ La tarde de este lunes, un hombre fue encontrado sin vida, con huellas de violencia e impactos de arma de fuego, al interior de su vivienda en la colonia Pueblo Nuevo, en Escuinapa.

La víctima fue identificada como Isidro “N”. El reporte inicial, realizado por vecinos alrededor de las 12:30 horas, señalaba que un hombre se encontraba inconsciente y tendido sobre el piso de su vivienda, ubicada sobre la calle Río Évora, casi esquina con Río Sinaloa, en la colonia Pueblo Nuevo.

Testigos declararon que les extrañó que su vecino mantuviera la puerta cerrada, por lo que decidieron observar por una de las ventanas y lo descubrieron inmóvil y boca abajo sobre el piso.

Ante el reporte, policías municipales ingresaron a la vivienda y se percataron de que el hombre se encontraba sin vida y presentaba impactos de arma de fuego en el cuerpo.

El acceso a la vivienda fue restringido y asegurado por los uniformados hasta la llegada del personal pericial de la Fiscalía General del Estado (FGE), encargado de realizar las diligencias correspondientes.