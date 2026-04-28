$!Hallan a hombre muerto en la colonia Buenos Aires, en Culiacán

El hecho fue reportado a los números de emergencia aproximadamente a las 21:30 horas de este 28 de abril, por la calle Del Salto, casi esquina con General Rodolfo Fierro.

Un hombre fue encontrado sin vida y con un alambre amarrado en el cuello, entre las calles de la colonia Buenos Aires, al sur de Culiacán.

El occiso, quien no ha sido identificado, es de complexión delgada y tez moren, con un tatuaje en el hombro izquierdo. Vestía playera color azul claro, pantalón de mezclilla azul y tenis.

La confirmación del hecho fue por elementos del Ejército Mexicano, quienes cerraron el cruce de las calles para preservar la escena.

Agentes de la Policía de Investigación y peritos de Fiscalía General del Estado acudieron a recabar la evidencia del hallazgo, a la espera de que el Servicio Médico Forense arribe para levantar el cadáver.