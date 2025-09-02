$!Hallan a hombre muerto por disparos en campo de béisbol de Bachimeto, Navolato

NAVOLATO. _ Un hombre fue hallado sin vida con al menos tres impactos de arma de fuego en el interior de los campos de béisbol del estadio Gustavo Plato Obeso, ubicado en la sindicatura de Bachimeto, municipio de Navolato.

El descubrimiento se realizó durante la madrugada del martes 2 de septiembre. La víctima fue identificada en el lugar de los hechos como Oswaldo, de 27 años de edad, con domicilio conocido en la misma sindicatura. Presentaba al menos tres heridas de bala en el cráneo y el cuerpo, y su cuerpo fue encontrado recargado junto a la barda perimetral de las instalaciones deportivas.