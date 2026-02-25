Seguridad
Violencia

Hallan a hombre sin vida a un costado de la carretera Culiacán-Eldorado

La víctima, de aproximadamente 25 años, fue encontrada con impactos de bala en la cabeza y las manos esposadas, a la altura de El Quemadito, al sur de la capital sinaloense
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
25/02/2026 08:57
25/02/2026 08:57

CULIACÁN. _ Un hombre fue localizado asesinado a balazos y con las manos esposadas en un camino de terracería frente a la carretera Culiacán–El Dorado, a la altura del poblado El Quemadito, al sur de Culiacán.

La víctima es un joven de aproximadamente 25 años, de complexión delgada y tez morena. Vestía pantalón de mezclilla azul claro, calcetas negras y una camisa de cuadros gris y blanco.

De acuerdo con los primeros reportes, tenía las manos esposadas y presentaba heridas de bala en la cabeza. En el lugar se observaron al menos tres casquillos percutidos.

El hallazgo fue reportado alrededor de las 7:50 horas de este 25 de febrero, a un costado del carril lateral que conduce de norte a sur. Elementos de la Guardia Nacional arribaron como primeros respondientes para asegurar la escena.

Hasta el momento, la identidad de la víctima es desconocida, a la espera de que familiares acudan al anfiteatro para reconocerlo oficialmente ante las autoridades.

Peritos y policías de investigación de la Fiscalía General del Estado se encargarán de las diligencias correspondientes y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se le practicarán los exámenes de necropsia.

