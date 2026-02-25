$!Hallan a hombre sin vida a un costado de la carretera Culiacán-Eldorado

CULIACÁN. _ Un hombre fue localizado asesinado a balazos y con las manos esposadas en un camino de terracería frente a la carretera Culiacán–El Dorado, a la altura del poblado El Quemadito, al sur de Culiacán. La víctima es un joven de aproximadamente 25 años, de complexión delgada y tez morena. Vestía pantalón de mezclilla azul claro, calcetas negras y una camisa de cuadros gris y blanco.

De acuerdo con los primeros reportes, tenía las manos esposadas y presentaba heridas de bala en la cabeza. En el lugar se observaron al menos tres casquillos percutidos. El hallazgo fue reportado alrededor de las 7:50 horas de este 25 de febrero, a un costado del carril lateral que conduce de norte a sur. Elementos de la Guardia Nacional arribaron como primeros respondientes para asegurar la escena.